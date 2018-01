Universiteti i Prishtinës shënon 550 vjetorin e vdekjes së Skënderbeut

Në Sallën e Senatit të Rektoratit të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” u mbajt sot Mbledhje solemne e Senatit, për të shënuar 550 vjetorin e vdekjes së heroit kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Të pranishëm në këtë mbledhje ishin anëtarët e Këshillit Drejtues të UP-së, dekanët dhe prodekanët e njësive akademike, senatorët si dhe stafi akademik dhe administrativ i UP-së, njofton kumtesa zyrtare.

I pari i UP-së, prof. dr. Marjan Dema uroj shënimin e Vitit Mbarëkombëtar të Skënderbeut. Ai foli për figurën e tij si hero por edhe si lider i shqiptarëve.

“Skënderbeu ishte përfaqësuesi më i shquar i elitës drejtuese shqiptare, i cili veproi në frymën që as individi, as fisi, e as krahina nuk mundet me qenë mirë, pa qenë mirë Shqipëria. Le të frymojë kjo frymë Kastriotiane edhe në ditët tona! Le ta vendosim interesin e përgjithshëm para çdo interesi personal, mu ashtu siç bëri heroi ynë Skënderbeu, dhe kur Kosova të jetë mirë, sigurisht që edhe Universiteti i Prishtinës, e pastaj ne si individ do të jemi mirë” ishte mesazhi i Demës në fjalimin e tij.

“Ky sukses është arritur duke iu falënderuar studentëve, stafit akademik dhe jo akademik, Senatit, KD-së dhe menaxhmentit të Universitetit të Prishtinës, si dhe të gjithë partnerëve të brendshëm dhe të jashtëm” tha Dema.

Nga aspekti historik jetën dhe veprën e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, profesori i historisë në Fakultetit Filozofik, Muhamet Mala iu drejtua të pranishmëve me fjalë rasti.