Unikkatil uron ShBA-në për përvjetorin e pavarësisë por habit me flamurin! (Foto)

Reperi Unikkatil ka vite që jeton në Amerikë.

E duke qenë se në ShBA u festua përvjetori i pavarësisë, nuk ka si të mungonte edhe urimi i tij, shkruan lajmi.net

Përmes një fotoje të hedhur në faqen zyrtare në ‘Facebook’, reperi ka uruar Amerikën duke e quajtur si mikun më të mirë të shqiptarëve.

E pasi që e lidhi me këtë miqësi, në foto shihet flamuri me simbolin e shqiponjës por me ngjyrat e atij amerikan.