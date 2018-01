Ultimatumi i ambasadave për Specialen nuk ua ndryshon mendjet Thaçit e Haradinajt

Shtetet e Quint’it – SHBA, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania dhe Italia, i kanë dhënë të enjten mbrëma “flakaresha” të rënda udhëheqësve të vendit – kryeministrit Ramush Haradinaj, presidentit Hashim Thaçi, dhe kryeparlamentarit Kadri Veseli.

Këto pesë shtete, nëpërmjet një deklarate, kanë bërë të ditur se janë thellësisht të shqetësuara me përpjekjet e vazhdueshme për të zhvlerësuar punën e Dhomave të Specializuara dhe ua kujtuan të njëjtëve se duke vepruar kështu, e rrezikojnë vendin dhe veprojnë qëllimisht kundër partneritetit të Kosovës me vendet e tyre.

Por edhe pavarësisht kësaj, nga Presidenca dhe Qeveria nuk tregojnë nëse janë tërhequr nga tentimi që të vazhdohet për shfuqizimin e Speciales, ndonëse bëjnë të ditur se do ta respektojnë cilindo vendim të deputetëve.

Edhe pse nga zyra e Presidentit qëndrojnë mbrapa asaj se me këtë Gjykatë është bërë padrejtësi historike ndaj Kosovës.

“Presidenti e ushtron detyrën e tij vetëm në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Deklaratat politike dhe interpretimet e ndryshme nuk ndikojnë në punën e tij. Lidhur me çështjen në fjalë, presidenti nuk do të bëjë asgjë më pak apo më shumë, por vetëm atë çfarë e obligon Kushtetuta. Kjo nënkupton që presidenti nuk pretendon të ushtrojë ndikim në punën e institucioneve të pavarura të Republikës së Kosovës, në rastin konkret, në punën e Kuvendit të Kosovës”, thonë nga Presidenca, duke i komentuar ultimatumet e fundit.