Ulrike Lunaçek pasohet nga Igor Soltes

Ulrike Lunaçek qëndroi për herë të fundit në Prishtinë në cilësinë e raportueses për Kosovën në Parlamentin Evropian.

Austriakja e cila njihet për mbështetjen e saj ndaj Kosovë, do të zëvendësohet nga Igor Sholtesh.

Por kush është slloveni Sholtesh që pritet të jetë zëri i Kosovës në Parlamentin Evropian?

Austriakja Ulrike Lunaçek, u prit në takim lamtumirës nga liderët institucional e politik të vendit. Lunaçek do të mbahet mend nga kosovarët si një diplomate e cila ka shtyrë përpara disa herë rezultat në këtë institucion në të mirë të Kosovës. Sidoqoftë, bashkë me të, sot në Prishtinë ishte edhe pasardhësi i saj në këtë detyrë, slloveni Igor Soltes. Politikani dhe avokati Soltes gjatë karrierës së tij në Bruksel, nuk është se ka pasur shumë lidhje të drejtpërdrejtë me rajonin. Kjo për faktin se ai në pozitën e eurodeputetit është zgjedhur tre vjet më parë.

Në vitin 2014, Soltes fitoi 10.45% të votave duke siguruar për herë të parë vendin si deputet në këtë institucion. Përndryshe, në skenën politike sllovene, Soltes nuk është edhe aq i panjohur. Nga viti 2004 deri në 2013, shërbeu si President i Gjykatës së Auditorëve të Sllovenisë. Në vitin 2008, Soltes mori doktoratën në Fakultetin e Studimeve Sociale në Universitetin e Lubjanës.

Soltes shihej si kandidat i mundshëm për Ministrinë e Shëndetësisë, megjithatë ai e kishte refuzuar këtë detyrë.