Ukraina kërkon nga Serbia arrestimin e mercenarëve

Sigurimi I Ukrainës ka publikuar të dhënat e gjashtë serbëve për të cilët mendohet se kanë luftuar në anën ruse, ndërsa ambasadori ukrainas parlajmëronë listën prej 300 trupave. Shërbimi ukrainas I sigurisë ka publikuar emrat dhe të dhënat e gjashtë serbëve për të cilat pohon si mercenarë kanë marrë pjesë në luftë në anën e rusëve në Ukrainë.

Ambasadori ukrainas në Beograd Aleksandr Aleksandrovic në një deklaratë ka bërë të ditur se së paku janë edhe 300. Sipas të dhënave të sigurimit fjala është për A. M. (25), me prejardhje nga Valev, a D. M. (49) nga Shapci, D. L. (38) nga Tuzla (BH), Z. P. (26) nga Valjeva, N. S. (44) nga Doboji (BiH) dhe D. S. (37) nga Banovici (BiH).Në vebfaqen zyrtare të publikuar janë prezantuar edhe numrat e pasaportave të tyre , fotografitë, por edhe funksionet në formacionet para militare. Ata kinse kanë qenë pjesë të mercenarëve rusë „Vagner“ gjatë verës së 2014 dhe luftës në Donbas ndërsa në gushte të 2015 shkuan në Siri.

Ish udhëheqësi Radomir Pocuca ka marrë pjesë në konfliktet në Ukrainë si luftëtarë në në anën pro ruse. Ai është marrë vesh me prokurorin serbe të pranojë fajësinë për pjesëmarrje në luftë në Ukrainë dhe është dënuar me në nj vit burgim. /KI/

