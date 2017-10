Ujku në lëkurë të deles: Kapet i dyshimti per 70 vrasje

Autoritetet e rendit në Hungari gjatë mbrëmjes së djeshme kanë arrestuar një emigrant I nacionalitetit pakistanez i cili me një grup ka kaluar ilegalisht kufirin dhe që dyshohet për 70 vrasje.

35 vjecari me inicialet A.Z është zbuluar në mesin e emigrantëve që janë arrestuar të martën në jug të Hungarisë, thekson policia e zhupës Bac-Kishkun. “Pakistani ka lëshuar urdhër arrest ndërkombëtarë kundër të dyshimtit për vrasje”, tha policia. Sipas hetuesve në Austri, i dushimti me nofkën “Kasapi pakistanez” është akuzuar me vendim të plot fuqishëm për vrasjen e rreth 70 njerëzve. Grupi I emigrantëve më të cilët ka udhëtuar, planifikonte të kalonte kufirin me një udhëheqës i trafikuesve te qenieve njerëzore. Ata janë arrestuar në vendin Bolju, 175 kilometra në jug të Budapsetit, në afërsi të kufirit Kroato-serb, ka thënë policia austriake./KI/