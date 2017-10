UGSh: Gjuha dhe leksionet e zotit Kryeminister per gazetaret jane te papranueshme dhe nje arsye e madhe refuzuese

Unioni i Gazetareve Shqiptare denoncoi gjuhën dhe komunikimin etiketues te Kryeministrit ndaj gazetarëve. Edi Rama, gjatë një paraqitje para medieve, pas seancës plenare, ku u rrëzua kërkesa e Prokurorisë për arrestimin e Tahirit, ka folur me një gjuhë aspak etike për një kryeministër, duke i cilësuar gazetarët e ndodhur aty si të paditur, abuzues me misionin e ndërmjetësit, të pafajshëm në këtë histori etj. Kjo ka shkaktuar një indinjatë tek gazetarët për cka ka reaguar Unioni i Gazetarëve Shqiptarë, duke theksuar se deklarimet e dites se sotme te zotit Edi Rama, kryeminister i Shqiperise, drejtuar reportereve te mediave te vendit, jane nje arrogance ne komunikim dhe fyrje e nje perfaqesuesi te larte politik dhe shteteror ndaj gazetareve ne pergjithesi.

“Kryeministri i vendit ne menyre te perseritur perdor publikisht etiketime fyese dhe injoruese ndaj mediave te vendit dhe gazetareve. Pohime te tilla dhe etiketimet ne fjale, perbejne nje precedent te rrezikshem ne marredheniet mes dy pushteteve te njohura ne jeten e sotme te shoqerise, perkatesisht te ashtuquajturit pushtet Ekzekutiv dhe atij te medias”, thuhet në reagimin e Unionit.

Në vijim Unioni i Gazetareve Shqiptare denoncon kete gjuhe dhe kete komunikim etiketues te Kryeministrit dhe apelon per nje qendrim refuzues te te gjithe anetareve te organizates sone dhe komunitetit profesional ne pergjithesi.

“UGSH me indinjate deklarohet se kjo sjellje dhe ky komunikim fyes i kryeministrit kane nje lidhje dhe mbartin edhe pergjegjesine e madhe per gjendjen kritike ne te cilen gjenden gazetaret e sotem ne vend. Ne vleresojme se eshte pergjegjesia e Tij dhe e institucioneve te tjera ligjore qe gjate kesaj kohe informaliteti dhe shembja e vlerave profesionale po shnderrohen ne plage te medha, çdo dite e me teper ne jeten mediatike te vendit”.

Unioni i Gazetareve Shqiptare propozoi per gazetaret nje bojkot te veprimtarise se Kryeministrise ne diten e premte duke u bërë thirrje gjithë editoret e medias shqiptare te behen pjese e ketij reagimi refuzues. /KI/