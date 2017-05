UGSh: Burgosjet për shkak të fjalës janë e shkuar që duhet harruar!

Policia e shtetit shqiptar ka arrestuar gazetarin dhe publicistin Kastriot Myftari për shkak të një komenti për c’ka ka reaguar Unioni i Gazetarëve Shqiptar.

Unioni i Gazetareve Shqiptare eshte njohur me rastin e arrestimit te publicistit dhe autorit te disa librave Kastriot Myftari per shkak te nje shenimi komentues ne te cilin me nje gjuhe qe shperfill Kodet e Etikes ne komunikimin publik dhe cenon ligjin “Per dekriminalizimin e fyerjes dhe shpifjes”, shkon deri ne kercenimin verbal ndaj ambasadores se BE-se ne Shqiperi. Kjo flagrance ne tekstin e publicistit ne fjale ka pasuar me masen e arrestimit nga ana e Policise se Shtetit. Unioni i Gazetareve Shqiptare e konsideron kete nje mase ekstreme dhe vlereson se arrestimet apo burgosjet per shkak te fjales dhe komentit te lire ne Shqiperi jane nje histori e se shkuares e cila nuk meriton ne asnje menyre te perseritet. Liria e fjales dhe e shprehjes duhet te bashkejetoje me parimet dhe normat etike. Komuniteti i mediave dhe sidomos ai i gazetareve dhe editoreve shqiptare le ta pranojne kete rast si nje mundesi per distancim nga shkeljet dhe perdhosjet etike ne komunikimet permes mediave dhe ate publik.

Ne kerkojme heqjen e prangave per publicistin dhe aplikimin e penaliteteve ligjore te cilat nuk parashikojne vetem burgimin per shkak te fjales apo publikimit. /KI/