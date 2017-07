U përfol për lidhjen me Genc Prelvukajn: Reagon më në fund Eni Koçi

Prej disa javësh në mediat rozë përflitet se Eni Koçi dhe Genc Prelvukaj janë në një lidhje serioze që sipas Prive.al, ka nisur 4 muaj më parë dhe pas lajmeve të shumta rreth kësaj çështjeje, Eni më në fund është bërë e gjallë.

Por ndërkohë që të gjithë presin një konfirmim, këngëtarja ka vendosur të përgjigjet me ironi. “Kur do të martohem? Ju lutem ma bëni të ditur, jam kurioze. Kjo është kaq qesharake! Ju lutem më çoni një ftesë për dasmën time.”-shkroi Koçi në një seri postimesh në Insta Story, duke i lënë të gjithë të paqartë? Kur do të na e konfirmojë lidhjen çifti vallë?