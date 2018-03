U miratua Raporti financiar i Komunës së Podujevës për vitin 2017

Në mbledhjen e rregullt të Kuvendit, e cila u kryesua nga Kryesuesi i Kuvendit, Fatmir Gashi, e ku mori pjesë është nënkryetari i Komunës, Nexhmi Rudari dhe anëtarë të ekzekutivit të Komunës u diskutua dhe u morën vendime për të gjitha pikat që ishin ne rendin e ditës.

Lidhur me propozim vendimin për bartjen e të hyrave vetanake të Komunës së Podujevës nga viti 2017 në vitin 20l8 dhe destinimin në kategori të caktuara buxhetore, drejtori i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa, Isuf Latifi, e informoi Kuvendin se shuma e mjeteve vetanake të pashpenzuara në vitin 2017 është 345,786.59 euro dhe ato barten në vitin 2018 në programet e administratës komunale, shëndetësisë dhe arsimit.

Pas diskutimeve të këshilltarëve komunale lidhur me këtë pikë të rendit të ditës, Kuvendi me shumicë votash miratoi vendimin për bartjen e të hyrave vetanake të Komunës së Podujevës nga viti 2017 në vitin 20l8 dhe destinimin në kategori të caktuara buxhetore.

Kuvendi në mbledhjen e sotme shqyrtoi edhe Raporti Financiar për vitin fiskal 2017. Drejtori për Buxhet dhe Financa, Isuf Latifi, prezantoi në mënyrë të detajuar me buxhetin e aprovuar, mjetet e alokuara, të shpenzuara, me bilancin e pashpenzuar, me të hyrat vetanake të mbledhura dhe të shpenzuara, si dhe me treguesit tjerë.

“Buxheti i alokuar për vitin 2017 ka qenë 19,579,124.00 euro, duke përfshirë edhe donacionet. Nga kjo shumë janë shpenzuar 18,356,287.00 euro, apo 94 % e buxhetit. Që nëse krahasohet me vitin paraprak është një shpenzim përafërsisht i njëjtë me një ngritje të vogël shprehur në përqindje”, tha drejtori Latifi.

Sipas raportit të prezantuar, për paga dhe mëditje janë shpenzuar 11,443,726.00, për mallra dhe shërbime 1,045,464.00 euro, shpenzimet për komunali 320,572.00 euro, shpenzimet për subvencione 646,681.00 euro dhe për investime kapitale 4,899,844.00 euro.

“Kemi një ekzekutim të mirë të buxhetit prej 94%, por që krahasuar me vitin 2016 ka një zvogëlim simbolik prej 0.42% dhe ka një inkasim i të hyrave prej 69%, por që krahasuar me vitin 2016 është shënuar zvogëlim i përqindjes në të hyra.

Pas diskutimeve lidhur me këtë pikë të rendit të ditës, Kuvendi me shumicë votash miratoi Raportin financiar për vitin fiskal 2017.

Në mbledhjen e sotme, Kuvendi miratoi edhe vendimin për themelimin e komisionit vlerësues për dhënien e pronave të paluajtshme të Komunës në shfrytëzim. Gjithashtu u miratua vendimi për formimin e komisionit për shqyrtimin e ankesave, në procedurën e dhënies të pronës së paluajtshme të Komunës.

Në mbledhjen e sotme u miratua vendimi për ngritjen e Komisionit për ndarjen e shtëpive në pronësi të Komunës në Lagjen e Dëshmorëve në fshatin Balloc.

Kuvendi miratoi edhe Planin i veprimit për transparencë për vitin 20l8. Gjithashtu u miratua vendimi për përfaqësimin e Komunës në Kuvendin e Asociacionit të Komunave të Republikës së Kosovës.

Sipas rekomandimit të MAPL për plotësimin e kriterit gjinor, Kuvendi rishqyrtoi vendimin e përbërjes së miratuar të Komitetit për Komunitete dhe vendosi të zëvendësojë një anëtar (mashkull) të këtij Komiteti me një anëtare (femër).

Kuvendi gjithashtu mori vendim për caktimin e lokacionit-parcelave për ndërtimin e fushës sintetike të futbollit sipas standardeve të UEFA-s dhe FIFAS, e cila do të destinohet për shfrytëzim nga klubet e futbollit që garojnë në Superligë. /Kosova.info/