U mbajtën garat ekipore të juniorëve dhe të superligës në pingpong

Me 15 dhe 16 Prill 2017, në sallën e pingpongut të Pallatit të Rinisë në Prishtinë, u zhvilluan ndeshjet e xhiros 5 dhe 6 në superligë dhe ligën e juniorëve.

Të shtunën u zhvilluan ndeshjet e ligës së juniorëve, ku dita ditës po bëhen më interesante ndeshjet, e kjo u demonstrua më së miri me ndeshjen derbi ndërmjet Prishtinës dhe Lidhjes së Prizrenit, që e fituan Prizrenasit me rezultat të ngusht 3:2.

‘Hasan Prishtina’ këtë javë pati punë më të lehtë duke i fituar dy ndeshjet me 3:0 e kështu ruajti edhe për këtë javë vendin e parë në ranglistë. Në javën e fundit do të përcaktohet kampioni pranveror në të cilën do të kemi derbin ndërmjet dy ekipeve që ende nuk kanë pësuar asnjë humbje.

Të dielën u zhvilluan ndeshjet e super ligës, ku në qendër të vëmendjes ishte kp Shkolla që patën dy ndeshje të forta, së pari me Prishtinën e pastaj edhe me Lidhjen e Prizrenit, por edhe pse të dy ndeshjet ishin shumë të përafërta ata i humbën me rezultat identik 2:4. Interesant ishin edhe ndeshjet për mbijetesë në superligë, ku në ndeshje të drejtpërdrejtë ‘Hasan Prishtina’ shënoi fitore ndaj Vushtrrisë dhe Dodonës me 4:1.

Derbi i kësaj jave ndërmjet Prishtinës dhe ‘Ahmet Hoxhes’ është paraparë të zhvillohet me 20 prill nga ora 17:30 në Prishtinë.

REZULTATET DHE TABELAT

Liga e Juniorëve

Xhiro Vendas Musafir Rez. 5 Kpp Vushtrria (j) Kpp Prishtina (j) 0 3 Kpp Lidhja e Prizrenit (j) Kpp Theranda II (j) 3 0 Kpp Shkolla (j) Kpp Ahmet Hoxha (j) 2 3 Kpp Hasan Prishtina (j) Kpp Dodona (j) 3 0 Kpp Vllaznimi (j) Kpp Theranda I (j) 0 3 6 Kpp Prishtina (j) Kpp Lidhja e Prizrenit (j) 2 3 Kpp Shkolla (j) Kpp Vushtrria (j) 1 3 Kpp Theranda II (j) Kpp Hasan Prishtina (j) 2 3 Kpp Ahmet Hoxha (j) Kpp Theranda I (j) 0 3 Kpp Dodona (j) Kpp Vllaznimi (j) 2 3

LIGA – Junioret L F H Pikë 1 Kpp Hasan Prishtina (j) 6 6 0 18:3 12 2 Kpp Lidhja e Prizrenit (j) 6 6 0 18:4 12 3 Kpp Prishtina (j) 6 5 1 17:5 11 4 Kpp Theranda I (j) 6 4 2 12:6 10 5 Kpp Vushtrria (j) 6 3 3 11:12 9 6 Kpp Theranda II (j) 6 2 4 10:14 8 7 Kpp Ahmet Hoxha (j) 6 2 4 7:14 8 8 Kpp Shkolla (j) 6 1 5 9:16 7 9 Kpp Vllaznimi (j) 6 1 5 5:17 7 10 Kpp Dodona (j) 6 0 6 2:18 6

Superliga

Xhiro Vendas Musafir Rez. 5 Prishtina Shkolla 4 1 Prizreni Ahmet Hoxha 2 4 Lidhja e prizrenit Dodona 4 1 Hasan Prishtina Vushtrria 4 1 6 Ahmet Hoxha Prishtina Shkolla Lidhja e prizrenit 2 4 Vushtrria Prizreni 2 4 Dodona Hasan Prishtina 1 4