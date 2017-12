Në ambientet e Ministrisë së Infrastrukturës u mbajt takimi i parë përgatitor për formimin e Këshillit për Siguri në Trafikun Rrugor (KSTRR). Në takim morën pjesë ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj, i cili njëherit është edhe kryesues i këtij këshilli, ministri i Drejtësisë, Alberald Tahiri, zëvendësministri i Financave, Fatmir Gashi, zëvendësministri Diasporës, Arian Daci, ministri i MPB-së, Flamur Sefaj, Shpend Maxhuni, drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, ministri i MASHT-it, Shyqiri Bytyqi dhe Uran Ismajli, ministër i Shëndetësisë.

Në këtë takim u diskutua për gjendjen jo të mirë të sigurisë në trafikun rrugor, me ç’rast pjesëmarrësit në takim dhanë sugjerimet e tyre lidhur me veprimet konkrete që duhet të ndërmerren për përmirësimin e gjendjes së sigurisë në trafikun rrugor në vend.

Në këtë mbledhje u konkludua si vijon:

Duhet bërë funksionalizimi i këshillit, koordinimi i masave në drejtim të sigurisë së trafikut rrugor, kërkimi i buxhetit nga Qeveria e Kosovës për blerjen e pajisjeve të nevojshme, si dhe të mbahen takimet e këtij Këshilli çdo tre muaj për të vlerësuar efektet e masave të ndërmarra.

Pas takimit ministri Pal Lekaj dhe drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Shpend Magjuni, dhanë deklarata për mediat që përcollën këtë takim.

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj, udhëheqës i Këshillit për Siguri në Komunikacion Rrugor, në prononcimin e tij tha: “Ne patëm takimin e Këshillit për Siguri në Trafikun Rrugor, që është i paraparë me ligjin nr. 05/L-88, i cili e rregullon sigurinë në trafikun rrugor. Po ashtu falënderoj të gjithë ministrat, duke filluar nga ministri i Punëve të Brendshme, ministrin e Drejtësisë, ministrin e Shëndetësisë, ministrin për Buxhet dhe Financa, ministrin e Diasporës, ministrin e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, si dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Kosovës. Me keqardhje e them se ky Këshill edhe pse është themeluar qysh në vitin 2008, deri në vitin 2016 ka ekzistuar vetëm në letër, sepse nuk është mbledhur asnjëherë me gjithë aksidentet e shumta me fatalitet dhe me dëme materiale. Ne i kemi identifikuar të gjitha problemet, apo dukuritë negative edhe në Ministrinë e Infrastrukturës dhe jemi zotuar që viti 2018 të jetë vit i kthesës, vit i sigurisë për qytetarët në trafikun rrugor, si dhe jemi zotuar që të koordinohemi me të gjithë akterët që mund të ndikojnë në sigurinë e qytetarëve. Prandaj, e flenderoj edhe Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë që ishte në takim dhe që na ofroi statistika, si dhe na e dha një koncept dokument për të vepruar dhe për t’i mënjanuar të gjitha ato dukuri negative”, tha ministri Lekaj.

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Shpend Maxhuni, në prononcimin e tij para mediave deklaroi: “Siç e konstatoi edhe ministri, sot Këshilli, në kuadër të raportimit, prezantoi të gjitha aktivitetet, që iu referohen dikastereve përkatëse, sipas përgjegjësisë që kanë në kuadër të menaxhimit të trafikut rrugor. Natyrisht që brenda përgjegjësive ligjore edhe Policia e Kosovës luan një rol të pazëvendësueshëm dhe një rol shumë të rëndësishëm në menaxhimin e trafikut rrugor. Ne jemi dëshmitarë dhe sot u konstatua se gjendja e trafikut rrugor në vendin tonë nuk qëndron mirë për shkak të numrit të madh të aksidenteve, para së gjithash të atyre me fatalitet. Këtë vit kemi një ngritje të trendit të aksidenteve me fatalitet, diku për 22. 45 për qind, e që është vërtetë shqetësuese, jo vetëm për ne si institucion, për Këshillin, por edhe për të gjitha institucionet tjera, që kanë përgjegjësi në menaxhimin e trafikut rrugor. Natyrisht ne sot shtjelluam situatën e përgjithshme, ku të gjitha dikasteret u zotuan se do të bëjmë maksimumin e mundshëm që në perspektivën e ardhshme, siç është përcaktuar edhe me një deklaratë tashmë të nënshkruar nga institucionet përkatëse, që viti 2018 të shpallet vit i sigurisë në trafikun rrugor. Të gjitha institucionet i kanë të qarta detyrat dhe obligimet që dalin para nesh, në mënyrë që fokusi ynë të jetë ulja e aksidenteve”, ka thënë Shpend Maxhuni.

Me rastin e festave të fundvitit, ministri Lekaj dhe drejtori Maxhuni të gjithë qytetarëve të vendit u uruan shëndet dhe begati, si dhe kujdes gjatë ngasjes në ditët e festave por edhe gjatë tërë vitit, në mënyrë që të evitohen aksidentet e mundshme.​ /Kosova.info/