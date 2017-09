Twitter rrit limitin e cicërimave në 280 karaktere

Twitter dyfishoi limitin e karaktereve për cicërimat ditën e djeshme duke u ofruar përdoruesve më shumë hapësirë për kuptim dhe emocion.

Vendimi është motivuar nga një hulumtim i kryer nga rrjeti social ku tregonte se përdoruesit mund të dyfishonin sasinë e informacionit për karaktere në gjuhët Japoneze, Koreane dhe Kineze ndryshe nga ajo Angleze, Spanjolle dhe Portugeze.

Sipas ekipit të Twitter, vetëm 0.4% e cicërimave në gjuhën Japoneze kalonin limitin ndërsa 9% në gjuhën Anlgeze.

Sipas Rosen, ca përdorues kanë një qasje emocionale ndaj 140 karaktereve dhe kanë nevojë për më shumë hapësirë.

Aktualisht rrjeti social po teston ndryshimin me një numër të vogël përdoruesish përpara se ta sjellë për 328 milion përdoruesit e tij.

Ndryshimi si gjithnjë polarizoi përdoruesit ku ca argumentonin se kompania duhej tu jepte prioritet mjeteve të editimit apo përmbajtjeve ultra nacionaliste në platformë.

Për të tjerët ishte në fokus deklarate Trump i cili publikoi një cicërimë të fundit të cilën Koreja e Veriut e konsideroi si deklaratë lufte.

Can’t fit your Tweet into 140 characters? 🤔

We’re trying something new with a small group, and increasing the character limit to 280! Excited about the possibilities? Read our blog to find out how it all adds up. 👇https://t.co/C6hjsB9nbL

— Twitter (@Twitter) September 26, 2017