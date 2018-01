Turqia intensifikon bombardimin e kurdëve në Siri

Turqia ka intensifikuar bombardimin e milicisë kurde në veri të Sirisë, përpara ofensivës së paralajmëruar tokësore.

Njësitet Kurde për Mbrojtjen e Popullit thanë se mbi 70 predha janë hedhur në drejtim të tyre.

Turqia, me muaj të tërë, ka thënë se do ta pastrojë qytetin Afrin nga milicia kurde, të cilën e konsideron grup terrorist.

Qyteti është nën kontrollin kurd qysh në vitin 2012.

Siria ka paralajmëruar kundër pushtimit, duke kërcënuar se do t’i qëllojë avionët turq.

Ministria e Mbrojtjes e Turqisë tha se bombardimi është “de facto fillimi” i pushtimit të planifikuar në Afrin.

Më 15 janar, presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka kërcënuar se do të shkatërrojë “ushtrinë e terrorit”, të cilën, sipas tij, ShBA-ja po përpiqet ta ndërtojë me kurdët në kufirin e Turqisë me Sirinë.

Ankarja është e zemëruar që Uashingtoni ka lidhur aleancë me njësitet kurde në Siri, që kanë luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik.