Turqia gjysmë miliardi euro për rrugët në Serbi

Turqia do të ndajë 500 milion euro për financimin e ndërtimit të infrastrukturës në Serbi dhe tani kërkohet modeli i këtij financimi. Kështu ka thënë ministri në qeverinë e Serbisë Rasim Ljajiq duke iu përgjigjur pyetjes së deputetëve, raporton Kosova.info.

“Se a do të marrin kredit firmat turke të ndërtimit që do të marrin pjesë në tenderët në Serbi për ndërtimin e rrugëve apo do të jetë një lloj tjetër i kredive me shkallë të favorshme të kamatave, këtë nuk mund ta them tani, por ndërtimi I infrastrukturës gjithsesi do të jetë një nga prioritetet”, tha Ljajiq.

“Gjatë nëntorit pritet vizita e përfaqësuesit turk të Eksim Bankës, ku ekskluzivisht do të bisedohet për lartësinë e kamatës”, tha Lajiq duke u përgjigjur në pyetjen e Muamer Zukorliqit lidhur me ndërtimin e infrastrukturës rrugore. /KI/