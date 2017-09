Turqia e gatshme të investojë në Kosovë

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj ka takuar sot Ambasadoren e Turqisë të akredituar në Kosovë, Kivilicim Kiliç. Gjatë këtij takimi njohës, u bisedua për bashkëpunimin e deritashëm mes Kosovës dhe Turqisë.

Fillimisht ambasadorja Kiliç e uroi ministrin Lekaj për detyrën e re si ministër.

Ndërsa, ministri Lekaj falenderoi ambasadoren Kiliç për vizitën e saj në Ministrinë e Infrastrukturës, si dhe për projektet që ka realizuar Turqia në Kosovë.

Gjatë këtij takimi ministri Lekaj e njoftoi ambasadoren me projektet të cilat janë duke u zhvilluar në Ministrinë e Infrastrukturës. Ministri Lekaj tha se do të punojmë që të realizojmë projekte me rëndësi për Kosovën dhe qytetarët e saj.

Ndërsa, ambasadorja Kiliç vlerësoi se Turqia është e gatshme që të investojë në Kosovë, në projektet të cilat do të jenë në interesin e shtetit të Kosovës. Ne dëshirojmë të shohim Kosovën si një vend i cili ka arritur zhvillimin ekonomik, tha Kiliç.

Në fund të këtij takimi Lekaj-Kiliç, u vendos që të thellohet edhe më tutje bashkëpunimi në mes të Kosovës dhe Turqisë, në të gjitha fushat e veçanërisht ekonomi. /KI/