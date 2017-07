Turneu i Wimbledon, Federer dhe Djokovic kualifikohen pa vështirësi

Turneu ndoshta më prestigjoz dhe më i njohur i tenisit botëror, ai i Wimbledon ka nisur qetësisht për dy prej pretendentëve kryesor Roger Federer dhe Novak Djokovic. Zvicerani debutoi me sukses duke mposhtur ukrainasin Alexander Dolgopolov pas vetëm 43 minutash lojë.

Seti i parë nuk ofroi befasi me 35 vjeçarin nga Bazeli që fitoi me shifrat 6-3, ndërkohë që në fraksionin pauses Dolgopolov u tërhoq për një problem në kavilje kur rezultati ishte 3-0 me game në favor të Federer. Më këtë sukses zvicerani shndërrohet në tenistin me më shumë fitore në Wimbledon, plot 85.

Thuasje e njëjta situata u përsërit edhe në përballjen mes Novak Djokvic dhe Martin Klizan, Sllovaku me probleme fizike nuk arrit ti bënte ballë ish numrit 1 të botës duke u dorëzuar me rezultatin 6-3 në setin e parë, ndërkohë që gjatë fraksionit të dytë kur shifrat ishin 2-0 për Nolen, Klizan u detyrua të tërhiqej për probleme fizike.

Në kategorinë e femrave, numri 1 i botës Angelique Kerber mposhti pa shumë vështirësi amerikanen Irina Falconi. Tenistja gjermane nuk i ofroi shumë hapësirë kundërshtares duke e mbyllur sfidën me një dopietë 6-4 dhe duke u konfirmuar si një nga pretendentet për të triumfuar në grand slamin e Wimbledonit.