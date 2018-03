Turanit nuk i pëlqen mënyra si i drejtohet gazetari gruas së tij: Ke respekt ose do ta shtyp kokën dhe sytë

Futbollisti turk, Arda Turan, nuk i ka pranuar mirë pyetjet e gazetarëve në lidhje me gruan e tij, saqë e ka kërcënuar njërin prej tyre se do t’ia thyejë kokën.

31-vjeçari, i cili është kthyer në Turqi, më 12 mars u martua me partneren e tij, Aslihan Dogan.

Ai i ka shijuar në maksimum ditët e para të martesës duke kaluar çaste të këndshme pranë gruas së tij.

Gjatë fundjavës, Turan dhe bashkëshortja e tij kishin dalë për darkë në Nisantaci, qarkun në të cilin edhe i kishin shkëmbyer unazat.

Së bashku me ta ishte edhe vëllai i futbollistit, Okan Turan dhe partnerja e tij, mirëpo mbrëmja nuk kishte përfunduar mirë.

Derisa po largoheshin nga restoranti, ata u rrethuan nga gazetarët dhe fotografët. Njëri prej gazetarëve e kishte pyetur gruan e Turan rreth ceremonisë së thjeshtë martesore dhe se a i kishte arritur pritshmëritë e saj kjo gjë.

Aslihan ishte përgjigjur me gjuhën e shenjave, me gjestin e mbylljes së gojës, ndërsa gazetari vazhdoi më tej duke e pyetur: “Ta ka ndaluar Arda të flasësh?”.

Kjo pyetje nxiti reagimin e vrullshëm të Turan, i cili sipas NTV, i ishte drejtuar gazetarit me fjalët: “Ke respekt ose do ta shtyp kokën dhe sytë! Po flet me gruan time”.

Më pas, futbollisti dhe ata që e shoqëronin u larguan me një taksi duke penguar çfarëdo eskalimi të situatës.