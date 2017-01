Trump viziton CIA-në: Keni përkrahjen time 1000 %

Presidenti amerikan, Donald Trump, iu ka thënë sot oficerëve të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës (CIA) se ai ka respekt të madh për agjencinë në fjalë, duke hedhur poshtë raportimet se ai është në konflikt me komunitetin amerikan të inteligjencës, raporton Reuters.

Në vizitën e parë të tij në këtë agjenci qeveritare si president, Trump e ka lavdëruar këtë organizatë duke iu thënë oficerëve që kishin dal në punë vetëm të takohen me të, se ai i do ata dhe do i përkrahë.

“Unë jam 1000 % me ju”, i ka thënë Trump stafit të CIA-s gjatë vizitës në drejtorinë e agjencisë në Langley, Virgina.

Kohë më parë mediat amerikane kanë thënë se Trump ka zemëruar agjencitë amerikane të inteligjencës pasi nuk është pajtuar me konkludimet e tyre se Rusia ka kryer sulme kibernetike ndaj procesit zgjedhor amerikan, me qëllim që ta ndihmojnë Donald Trumpin të fitojë zgjedhjet.

“Më lejoni të them se arsyeja pse ju jeni vizita ime e parë” si president është se unë ju përkrahë dhe respektojë në tërësi, ka thënë presidenti amerikan duke hedhur poshtë raportimet e mediave se ai është në konflikt me komunitetin amerikan të inteligjencës.