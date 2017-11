Trump: “Terroristi i Nju Jorkut” duhet të dënohet me vdekje

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha se Sayfullo Saipov, i cili është akuzuar për vrasjen e tetë personave në Nju Jork, duhet të dënohet me vdekje.

Trump tha se pas sulmit, Saipov ka thënë se është “i lumtur” dhe ka shprehur besnikëri ndaj grupit militant Shteti Islamik.

“Terroristi i Nju Jorkut ka qenë i lumtur. Ai ka vrarë tetë veta dhe ka plagosur rëndë 12. Ai duhet të marrë dënimin me vdekje”, tha Trump në Twitter.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2017