Trump shikoi eklipsin diellor pa syze speciale (Video)

Ekspertët thanë se shikimi i eklipsit diellor pa syze speciale mund të shkaktoj dëmtime serioze të syrit.

Donald Trump është parë në një moment duke shikuar eklipsin diellor pa syze speciale, pavarësisht këshillave të ekspertëve të cilët e quajtën të rrezikshëm një veprim të tillë.

“Shikimi direkt i diellit gjatë eklipsit është e rrezikshme”, u tha në faqen e NASA’s.

Por kjo nuk e ndali Presidentin Trumo, i cili raportohet që veproi ndryshe pavarësisht këshillave të ndihmësve të tij.

Trump shikoi ngjarjen e veçantë nga ballkoni Truman i Shtëpisë së Bardhë.

President Trump sneaks a peek at the #SolarEclipse2017 after taking off his protective glasses pic.twitter.com/sqhhV93LYF

— NBC News (@NBCNews) August 21, 2017