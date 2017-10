Trump: Rusia po i pengon përpjekjet e ShBA-së në Korenë Veriore

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha se Rusia po pengon përpjekjet e SHBA-së për të pastruar Korenë e Veriut nga armët bërthamore.

Në një intervistë për Fox Business Network, Trump tha se zgjidhja e problemit të Koresë Veriore do të ishte më e lehtë po qe se ShBA-ja do të kishte marrëdhënie më të mira me Rusinë.

“Kina po ndihmon, ndërsa Rusia po shkon në rrugë tjetër dhe po na dëmton”, tha Trump.

Koreja e Veriut ka nisur programin bërthamor disa dekada më parë dhe, këtë vit, ka shpeshtuar testet e armëve.

Dy herë në muajin korrik, ka lëshuar raketë me rreze të gjatë veprimi që potencialisht mund të arrijë tokën amerikane. Në shtator, Phenjani ka testuar po ashtu bombë hidrogjeni.

Administrata Trump po përpiqet të bindë shtetet e tjera që të ushtrojnë presion mbi Pehnjanin përmes sanksioneve strikte ekonomike.