Trump nuk do të interesohet për Ballkanin

Presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nuk do të jetë i interesuar në Ballkanin Perëndimor, tha politologu gjerman Zibo Jansen, raporton Kosova Info.

Ai beson se në atë rajon do të forcohet roli i Rusisë.

Në një intervistë për “Deutsche We:lle”, Jansen shprehë mendimin se “Tramp do të tërhiqet plotësisht dhe Ballkanin”, do ta shpallë një çështje evropiane.

“Për shkak të faktit se evropianët vetë nuk janë unik në këtë – të themi, Kosova nuk është njohur nga të gjitha shtetet anëtare të BE-së – kjo sipas mendimit tim, shumë qartë do të shkojë në drejtimin që faktikisht Rusia atje do të vazhdojë të luajë një rol shumë të fortë dhe të ketë një ndikim”, tha Jansen, i cili është ligjërues në Institutin e historisë Aaglo-amerikane në Universitetin e Këlnit.

Duke folur për zgjerimin e NATO-s në rajon, Jansen ka shprehur besimin se vitet e ardhshme nuk do të ketë zgjerim.

“Tramp nuk do të ketë asnjë interes. Kjo për të është çështje dytësore apo tretësore, dhe pa Shtetet e Bashkuara… nuk do të ketë progres të rëndësishëm politik dhe sigurisë. ShBA ka qenë gjithmonë një pjesë e rëndësishme e NATO-s dhe në qoftë se ata tani tërhiqen ose pjesërisht tërhiqet, atëherë Aleanca, nga njëra anë, humb shumë qartë rëndësinë e saj, dhe nga ana tjetër – të gjitha zgjerimet janë në pikëpyetje. Dhe kjo është sukses shumë i qartë për Putin”, tha shkencëtari politik gjerman.

Ai tha se në Ballkan ka ende pak a shumë regjime të theksuara të vjetra nacionaliste që, pas rënies së Jugosllavisë, në thelb kishin fjalën kryesore.

“Për këtë shumë qartë kujton konflikti disa ditë më parë në Kosovë, me trenin serb dhe në anën tjetër, reagimi i shqiptarëve të Kosovës. Këtu është edhe gjendja në BiH me Republikën e Serbe dhe pjesërisht në Kroaci. Deri më tani, gjithmonë ka qenë që Perëndimin dhe Shtetet e Bashkuara kanë thënë se duam që ai konflikt të përfundojë në mënyrë paqësore dhe të kujdesemi për balancën politike. Kam frikë se tani, me Putin që ka një interes shumë të qartë për të forcuar serbët dhe në anën tjetër me Trump, atje vërtetë të ri-krijohet një çekuilibër që në mënyrë të njëanshme në fund serbët atje mund të përkeqësojnë tonin – që të shprehem me kujdes”, tha Jansen.

Jansen tha se frika e Prishtinës nga ndarja e Kosovës “sigurisht justifikohet”.

“Ata Presidenti serb I ka kërcënuar indirekt me luftë. Udhëheqja e Kosovës…k a reaguar njëjtë. Në të dy anët, për këtë arsye, ne kemi shumë pak për të parë se çfarë është në favor të lehtësimit të tensioneve. Unë besoj se të dyja palët mbetet çështje shumë e rëndësishme. Shqiptarët e Kosovës duan të gjithë Kosovën, dhe serbët nuk duan ta njohin Kosovën si shtet të pavarur, dhe duan pushtet mbi pjesën veriore. Ka shumë potencial për konflikt”, tha ai.

Konflikti, sipas tij, është penguar tani nga fakti se trupat ndërkombëtare janë në Kosovë.

“Por, në qoftë se ata tërhiqen –që kuptohet ekziston gjithmonë mundësia, për shembull, nëse Shtetet e Bashkuara tonë të tërheqin kontingjentin e saj – atëherë pyetja është nëse evropianët do të duhet dhe nëse ata janë në një situatë që vërtetë të vendosin trupat të cilat më pas do të parandalojnë konfliktin”, tha ai.

Jansen tha se në aspektin afatmesëm mund të pritet tërheqja e trupave amerikane nga Kosova duke vlerësuar se ky do të ishte skenari kstastrofal dhe për Ballkanin edhe BE, sepse Ballkani do t’i lihej vetvetes. /KI/