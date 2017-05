Trump më 25 maj do të takohet me liderët e BE-së

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, do të takohet me liderët më të lartë të Bashkimit Evropian në Bruksel, gjatë turneut të tij të parë jashtë vendit si president, kanë konfirmuar zyrtarët evropianë.

Trump do të takohet me presidentin e Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker dhe me atë të Këshillit të Evropës, Donald Tusk, më 25 maj, në ditën kur presidenti amerikan do të marrë pjesë në samitin e NATO-s.

“E konfirmuar Tusk dhe Junker do të takohen me presidentin Trump në Bruksel më 25 maj”, ka shkruar në Twitter, Preben Aamann, zëdhënës i Tuskut.

Trump ka irrituar liderët evropianë, pasi ka parashikuar se edhe vende të tjera do “të largohen” nga BE-ja, pas Britanisë së Madhe.

Juncker ka bërë shaka duke thënë se Trump po inkurajon lëvizjet për pavarësi të shteteve në ShBA, nëse ai vazhdon të shpreh mbështetje për Brexit-it.

Por së fundmi, Trump ka shprehur mbështetjen për Bashkimin Evropian.

Trump më 4 maj ka thënë se do të nisë turneun e parë, ku do të qëndrojë në Arabinë Saudite, Izrael dhe Vatikan