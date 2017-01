Trump: Putini nuk duhet të sulmojë më institucionet amerikane

Presidenti i zgjedhur amerikan, Donald Trump, e ka pranuar se Rusia ka kryer sulme kibernetike në institucione, duke shtuar se Vladimir Putin është përgjegjës.

Trump i ka bërë këto deklarata gjatë konferencës me gazetarë më 11 janar, të parën prej muajit korrik dhe me gjasë e fundit derisa të nis detyrën zyrtarisht si president, më 20 janar.

Fitorja zgjedhore e Trumpit në nëntor është përcjellë me konkludimet e agjencive amerikane të inteligjencës që thonë se qeveria ruse ka përkrahur hakerët që kanë ndërhyrë në serverët e partive politike amerikane.

Trump e ka pranuar se disa sulme kibernetike kanë ndodhur, por ai e ka hedhur poshtë mundësinë që kjo të ketë ndikuar në votim.

Gjatë konferencës me gazetarë që është mbajtur në zyrat e tij në Manhatan të qytetit të New Yorkut, Trump është munduar të zbusë rëndësinë e të gjeturave të inteligjencës, duke thënë se Rusia është vetëm një nga shumë shtetet që “na kanë hakuar”.

Mirëpo, ai gjithashtu i ka bërë jehonë konkludimeve të inteligjencës që thonë se Putini personalisht i ka urdhëruar hakerët që të ndërhyjnë në partitë politike amerikane dhe të vjedhin emailat e tyre.

“Ai nuk duhet ta bëjë këtë. Ai nuk do e bëjë më. Rusia do të ketë më shumë respekt kur unë të udhëheqë se sa kur të tjerët e udhëheqin vendin”, ka thënë ai.

Trump: Marrëdhëniet e mira me Putinin janë pasuri

Presidenti i zgjedhur amerikan, Donald Trump, ka thënë se ai nuk e di nëse do të ketë marrëdhënie të mira me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, por tha se një marrëdhënie e mirë do të ishte një “pasuri”.

Fitorja e Trumpit në zgjedhjet e nëntorit ka rënë në hije nga konkludimet e agjencive amerikane të inteligjencës që thonë se qeveria ruse ka përkrahur hakerë të cilët kanë ndërhyrë në serverët e partive politike amerikane.

Trump e ka pranuar se disa prej sulmeve kibernetike kanë ndodhur, por e ka hedhur poshtë mundësinë se kjo të ketë ndikuar në votim.

Gjatë konferencës me gazetarë, ai ka shprehur besim se do të jetë në gjendje të përmirësojë marrëdhëniet e dëmtuara me Kremlinin.

“Nuk e di nëse do t’ia kalojë mirë me Vladimir Putinin”, ka thënë Trump.

Ai ka shtuar: “Nëse Putini e pëlqen Donald Trumpin, unë këtë e konsiderojë si pasuri, jo pengesë sepse ne kemi marrëdhënie tejet të këqija me Rusinë”.

Presidenti i zgjedhur amerikan, Donald Trump, raportin që thuhet se përmban informacione komprometuese të mbledhura nga Rusia e ka quajtur “lajm të rremë” i hartuar nga “njerëz të sëmurë”.

Trump e tha këtë gjatë konferencës me gazetarë në zyrat e tij në Manhatan të qytetit të New Yorkut dhe pas raportimeve të shumta që fokusohen në rolin që Rusia mund ta ketë luajtur në përpjekjet për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale amerikane.

Këto ngjarje kanë arritur kulmin më 10 janar kur media të ndryshime raportuan për një dosje me informacione sekrete që i është dorëzuar presidentit Barack Obama javën e kaluar në përmbajtjen e të cilës thuhet se ka material komprometues personal dhe financiar për Trumpin.

Trump, i cili është zotuar se do të punojë për marrëdhënie më të mira me Moskën, edhe para konferencës e ka hedhur poshtë raportin përmes disa postimeve në Tëitter.

“LAJME TË RREME – GJUETI TOTALE POLITIKE E SHTRIGAVE!”, ka shkruar ai në njërin prej cicërimave.

“Rusia asnjëherë nuk bërë përpjekje të më shantazhojë. NUK KA FARE TË BËJË ME RUSINË – S’KA MARRËVESHJE, S’KA KREDI, NUK KA ASGJË!”, ka thënë ai në postimin e dytë.

Konferenca e sotme me gazetarë është e para e Trumpit prej korrikut dhe me gjasë e fundit derisa ai formalisht të nis mandatin presidencial më 20 janar.