Trump do të marrë pjesë në disa samite në Azi

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, do të marrë pjesë në një seri të samiteve që do të organizohen në nëntor në Azi, në shenjë “të angazhimit të palëkundur” të Amerikës në rajon, ka thënë nënpresidenti amerikan Mike Pence.

Presidenti amerikan do të marrë pjesë në takimet e Asociacionit të Kombeve të Azisë Lindore (ASEAN) që do të mbahet në Filipine, ndërkaq po ashtu do të marrë pjesë në takimin e grupit për Bashkëpunim Ekonomik të Azi-Paqësorit (APEC) në Vietnam, tha Pence gjatë vizitës së tij, në Xhakarta të Indonezisë.

Ish-presidenti amerikan, Barack Obama, kishte tentuar që të rifokusojë politikën e jashtme amerikane në këtë rajon, për të balancuar ndikimin në rritje të Kinës.

Pjesëmarrja e presidentit Trump në këto takime “është shenjë, shpresoj për të gjithë, për angazhimin tonë të palëkundur për të ndërtuar mbi bazat e forta që tashmë kemi”, tha Pence.