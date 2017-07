Tronditet vendi: Një avion i Gjermanisë naziste ulet në mes të rrugës

Një aeroplan i vogël me simbole naziste është ulur në njw rrugë në shtetin jugor të Gjeorgjisë, njoftuan autoritetet lokale.

Departamenti i Policisë publikoi një seri fotografish të avionëve të vegjël duke treguar se ai ishte projektuar për t’u dukur si një avion nazist i epokës së Luftës së Dytë Botërore. Bishti i artizanatit ka edhe simbolet e vogla të svastikës.

Policia tha se avioni ka “zbritur në mënyrë të sigurtë” në një rrugë para se fotografohet duke u vënë në një rimorkio.

Fotot e postuara në mediat sociale sugjeruan se avioni mund të mbajë një person.

The aircraft (w/ WWII-era markings) is on a trailer being escorted back to Briscoe Field. pic.twitter.com/c5p4jW6d4u

— Gwinnett Police Dept (@GwinnettPd) July 24, 2017