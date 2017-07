Trofeu erdhi në Shkup, priten edhe yjet botërore (Video)

Sulmuesi i mirënjohur nga Maqedonia, Goran Pandev ka pritur trofeun e Superkupës Evropiane në Shkup, në ambientet e stadiumit ”Telekom Arena” që më herët njihej si “Arena Filipi i Dytë”.

“Jam shumë krenar që do të jem ambasador i këtij takimi, që sigurisht do të jetë më i madhi në historinë e Maqedonisë. Gjithashtu jam i lumtur edhe për vendin që do të jetë nikoqir i kësaj loje. Shpresoj se do të fitojë më i miri.” tha Goran Pandev.

Rreth Pandevit shihen edhe zyrtarë tjerë të drejtorive që kujdesen për organizimin e lojës më 8 gusht.

Përveç se në Shkup, trofeun e superkupës, e Ligës së Kampionëve dhe Europa League mund ta shohin edhe qytetarët e qyteteve tjera si: Tetovë, Ohër dhe Manastir më 1 gusht, Prilep 2 gusht, Negotinë dhe Strumicë më 3 gusht, Shtip dhe Kumanovë më 4 gusht dhe në qendër të Shkupit më 7 dhe 8 gusht.

Loja mes Real Madridit dhe Manchester United do të luhet më 8 gusht në ”Telekom Arena” në Shkup, në suaza të Super Kupës Evropiane.