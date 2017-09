Pasi goditi rëndë Karaibet e sidomos Kubën, e pasi u fuqizua duke u rikthyer në stuhi të kategorisë së katërt, uragani Irma arriti në ekstremin jugor të Floridës.

Mbi 3.6 milionë njerëz janë urdhëruar të evakuohen, me paralajmërimet se rritja e madhe e nivelit të detit do të rrezikojë jetën e kujtdo në rrugën që do të ndjekë stuhia.

Dëmet e shkaktuara më parë, mund t’i shikoni më poshtë.