Trepça’89, Drenica e Llapi fituan në shtëpi, Ferizaj mori një pikë në Prizren

Janë zhvilluar katër ndeshje në kuadër të javës së 27-të në Vala Superligë. Skuadra kryesuese e renditjes, Trepça’89 ka vazhduar serinë e rezultateve pozitive, duke e mposhtur rivalen e qytetit, Trepçën, me rezultat 3:1, duke e ruajtur epërsinë prej 7 pikëve ndaj ndjekësit më të afërt, Feronikelit. Golat për Trepçën’89 i shënuan Rron Broja (54’), Shpëtim Idrizi (59’) dhe Jashari (73’), derisa golin e vetëm për Trepçën e shënoi Ergyn Ahmeti (71’).

Fitore të rëndësishme në garën për t’iu shmangur zonës së rrezikshme ka shënuar Drenica para tifozëve të vet në duel me Dritën, me rezultat 2:0. Golat për Drenicën i shënuan Granit Arifaj (42’) dhe Kreshnik Uka (90’).

Me të njëjti rezultat fitores në shtëpi iu gëzua edhe Llapi në përballje me Besën, me golat e shënuar nga Hamdi Namani (70’) dhe Egzon Sinani (82’).

Ndërkohë, sfida e vetme e kësaj jave e cila ka përfunduar pa fitues ka qenë ajo në Prizren ndërmjet Lirisë dhe Ferizajt, me rezultat 1:0. Të parët në epërsi kaluan ferizajasit me golin e shënuar nga Milan Ristovski, në minutën e 38-të, por Lirinë nga humbja e shpëtoi Fillim Guraziu, i cili realizoi nga penalltia në minutën e 90-të, pasi paraprakisht Fetahaj u ndal në mënyrë të palejueshme brenda zonës.

Vala Superliga

E premte

Feronikeli – Hajvalia 6:0

E shtunë

Prishtina – Gjilani 1:0

E diel

Liria – Ferizaj 1:1

Drenica – Drita 2:0

Trepça’89 – Trepça 3:1

Llapi – Besa 2:0

Liga e Parë

E shtunë

Ulpiana – Dukagjini 1:3

Istogu – Rahoveci 0:0

Ramiz Sadiku – Kosova (P) 2:1

Ballkani – Deçani 4:2

E diel

KEK-u – Fushë Kosova 0:0

Flamurtari – Vitia 3:0

Vushtrria – 2 Korriku 2:0

Vëllaznimi – Vllaznia 1:0

Liga e Dytë

Grupi A

E shtunë

Gryka – Besa 7:3

E diel

Uv Malisheva – Opoja (16:00)

Luftëtari – Iliria 2:0

Dukagjini – Onix Banje 0:4

Behari – Lugu i Baranit 0:2

E hënë

Përparimi – Ratkoci (13:00)

Australia – Rilindja e Kosovës

Dushkaja – Leshani

Ndeshjet fillojnë në orën 15:00

Grupi B

E diel

Kaolini – 18 Korriku, nuk u zhvillua

Arbëria – Vjosa 2:0

Dardana – Kika 0:0

Besëlidhja – Kastrioti 1:0

Lepenci – Bashkimi (K) 1:2

Minatori – Galaksia

E hënë

Bashkimi (Gj) – Tefik Çanga

Ndeshjet fillojnë në orën 15:00

Superliga Juniorët

E shtunë

Liria – Vushtrria 2:1

E diel

Hajvalia – Flamurtari 2:1

Feronikeli- Llapi 0:0

Obiliq: Prishtina – Ramiz Sadiku 2:0

E hënë

Vëllaznimi – Besa

Trepça’89 – 2 Korriku

Drenica – KEK-u (15:00)

Ndeshjet fillojnë në orën 11:00

Liga e Parë – Juniorët

E diel

Dinamo – Ferizaj 1:0

New Star – Drita, nuk u zhvillua

Fushë Kosova – Tefik Çanga 3:2

E hënë

Gjilani – Rilindja

Ndeshjet fillojnë në orën 11:00

Liga e femrave

E shtunë

Mitrovica – Vizioni, nuk u zhvillua – mysafiret nuk udhëtuan

Llapi – Dukagjini 0:0

Bazeli 2015 – Hajvalia 0:6

E diel

13 Qershori – Kosova (P) 1:1

Ndeshjet fillojnë në orën 15:00

Liga e Kadetëve

E shtunë

Besa – Liria 3:0

Drenica – Drita 1:1

E diel

Gjilani – Prishtina 1:3

Trepça – Feronikeli, nuk u zhvillua

Llapi – Trepça’89 0:2

Ferizaj – Hajvalia 6:0 /KI/