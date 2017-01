Tre zyrtarë komunal jashtë kabinetit të Lladrovcit

Të enjten edhe zyrtarisht Lladrovci mori timonin e Komunës së Drenasit. Megjithëse ende nuk është bërë e ditur se a do të shkarkohet ndonjë drejtor apo zyrtar komunal, sipas një burimi jo zyrtare të drenicapress.info, Lladrovci nuk do të punojnë me kabinetin ekzistues të ish-kryetarit të komunës së Drenasit.

Drenica Press mëson se Shefi i kabinetit të kryetarit të kaluar, Asistentja Administrative dhe shoferi (emra të njohur për redaksinë e Drenica Press) nuk do të mbajnë pozita të njëjta në mandatin e kryetarit të ri të Drenasit, Ramiz Lladrovci. Këtë vendim duket se Lladrovi po e merr për shkakun se pranë vetes dëshiron njerëz të besueshëm, për t’i realizuar premtimet e dhëna gjatë fushatës zgjedhore.

Drenica Press ka kontaktuar edhe me zëdhënësin e Komunës së Drenasit, Bekim Dobra, i cili ka konfirmuar se të tre zyrtarët në fjalë nuk do të jenë pjesë e kabinetit të Lladrovcit. Dobra ka mohuar se bëhet fjalë për ndonjë shkarkim të mundshëm, por kjo vije për shkak se me përfundimin e mandatit të kryetarit, përfundon mandati edhe i kabinetit të tij.

Vlen të ceket se një nga premtimet e Lladrovcit për kryetar të Drenasit ishte që në pozitat udhëheqëse të emërohen me shumë femra. Mbetet të shihet se cili nga drejtorët do të shkarkohet apo do t’i ndërrohet pozita për t’ia liruar vendin ndonjë drejtoreshe të ardhshme.