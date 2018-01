Tre shenjat më pozitive të horoskopit, janë të ndershëm dhe miq të mirë

Kur bëhet fjalë për të bërë qejf, pozitivitet dhe per t’ia kaluar mirë, të gjithë reagojmë në mënyra të ndryshme. Sipas ekspertëve, dominojnë më shumë pikërisht këto 3 shenja, dy shenja zjarri dhe njëra shenjë e ajrit: dashi, peshorja dhe shigjetari.

1.Dashi: Njerëzit që i përkasin shenjës së dashit janë miq të mirë, dhe do t’i mbrojnë nëse lind nevoja. Karaktërizohen për optimizmin e tyre natyror. Ata nëse hasin ndonjë vështirësi do të luftojnë me natyrën e tyre këmbëngulëse. Sipas intv.al janë të pavarur dhe kur bëhet fjalë për t’u argëtuar asgjë nuk mund t’i ndalë. Entuziazmi natyror i tyre kapërcen çdo gjë dhe pasiguria e tyre nuk vihet re te të tjerët.

2.Peshorja: Njerëzit e lindur në shenjën e peshores janë të qetë, të ndershëm dhe urrejnë të jenë vetëm. Partneriteti është shumë i rëndësishëm për ta. Këta individë janë të hipnotizuar nga ekuilibri dhe janë në ndjekje të vazhdueshme për drejtësi dhe barazi.Peshoret janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për të shmangur konfliktet dhe të mendojnë t’ja kalojnë sa më bukur. Planeti që sundon shenjën e peshores është Venusi, duke i bërë këta njerëz që dashurojnë fort. Jetët e tyre, sipas intv.al duhet të pasurohen nga muzika, arti, dhe vendet e bukura që ata vizitojnë.

3.Shigjetari: Aty ku është festa, është edhe një person që i përket shigjetarit. Njihen për natyrën e tyre optimiste dhe qejfdashës të mëdhenj. Kurioz dhe energjik, shigjetari është një nga udhëtarët më të mëdhenj nga të gjitha shenjat e zodiakut. Mendja e tyre e hapur i motivon ata të enden nëpër botë në kërkim të kuptimit të jetës. Shigjetari është entuziast dhe i pëlqen ndryshimet./Burimi: “Intv”