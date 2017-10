Tre kandidatë të AAK-së për asamble, problem me listën zgjedhore

Tre kandidatë të AAK-së për asamblenë komunale në Skenderaj janë ankuar ditën e zgjedhjeve për parregullsi në listën zgjedhore.

Dritan Syla është një prej tyre. Ai thotë se nuk ka marrë ende përgjigje nga PZAP-i, ndonëse zyrtarët e këtij të fundit i kanë thënë Radio Kosovës se palët e ankuara janë njoftuar. Syla thotë se sot do të kërkojë personalisht përgjigje nga PZAP-i, ndërsa paralajmëron padi ndaj KQZ-së, për të cilën thotë se ajo është fajtore që i kanë humbur shumë votues.

Dritan Syla ishte kandidat i AAK-së për asamblenë komunale të Skenderajt në zgjedhjet e 22 tetorit. Ai ka bërë një ankesë në Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa ditën e zgjedhjeve për parregullsi në listën zgjedhore për shkak të ndërrimit të numrit, pasi një kandidat ishte larguar nga lista.

“Ankesa ime ka pasur të bëjë me ngatërrimin e numrave, për shkak se kur jam certifikuar prej KQZ-së, jam certifikuar me numrin 19, ndërsa në broshurat që i ka shpërndarë KQZ-ja ditën e zgjedhjeve, e kam pasur numrin 18. Kështu që votuesit që e kanë ndarë mendjen të më votojnë mua kanë qenë të hamendur dhe nuk më kanë votuar. Shumica prej tyre janë tërhequr dhe nuk kanë votuar hiç”, tha Syla për Radio Kosovën.

Syla fajëson KQZ-në për këtë gabim që ka ndodhur, dhe thotë se i ka humbur shumë vota. Sipas tij, as koordinatori në qendër, as koordinatori në Skenderaj nuk kanë qenë të njoftuar për ndryshimin në listë.

“Unë jam certifikuar me numrin 19, kështu që kjo po i bie që pas certifikimit është tërhequr kandidati me numrin 7. Nëse listën prapë e ka certifikuar KQZ-ja, ku e kam numrin 18, pa na njoftuar, atëherë është faji i KQZ-së, jo i imi”, tha Syla.

Probleme të tilla, sipas kryesuesit të sekretariatit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, Mulë Desku, kanë ndodhur edhe më herët. Ai thotë se i kanë marrë përgjigjet palët që janë ankuar.

“Është një problem që edhe në të kaluarën ka ndodhur vetëm një rast, ndërsa tash i kemi tri raste, ndoshta ka pasur edhe më shumë kandidatë të kësaj natyre që kanë pasur parregullsi, por janë njoftuar palët lidhur me pretendimet ankimore lidhur me atë parregullsi ose keqkuptim që ka qenë. Mirëpo për hir të korrektësisë, nuk i komentojmë vendimet, por palët janë njoftuar”, tha Desku për Radio Kosovën.

Por, Dritan Syla thotë se nuk ka marrë kurrfarë njoftimi dhe se sot do të shkojë personalisht në KQZ dhe PZAP të shoh se çka ka ndodhur me ankesën e tij dhe se do të kërkojë llogari ligjore prej tyre. Por, nëse përgjigjja është negative, Syla paralajmëron hapa të tjerë.

Nëse më kthejnë përgjigje negative, atëherë do e ndjek rrugën ligjore dhe do ta padis KQZ-në për mos njoftim të ndryshimit të numrave në Gjykatën Supreme”, tha Syla.

Përveç Sylës janë edhe dy kandidatë të AAK-së në Skenderaj që janë ankuar për të njëjtin problem, pasi që largimi nga lista e kandidatit me numër 7, ka bërë që të lëvizin të gjithë numrat tjerë që janë renditur pas këtij numri.