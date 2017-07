Trashëgimia kulturore, Kisha Ortodokse Serbe dhe UNESCO

Shkruan: Arsim CANOLLI

Në diskursin publik nga përfaqësues të qeverisë, respektivisht nga Ministri Hoxhaj, është theksuar se Kosova ka siguruar votat për anëtarësim në UNESCO, por duhet të plotësojë edhe disa gjëra. Këto gjëra qenkan: ligji për liritë fetare, ligji për trashëgimi kulturore dhe disa vendime për kishat ortodokse serbe.

Nëse i analizojmë me nge, kemi argumente të themi se asnjëri nga këto ligje nuk do të duhej ta kushtëzojë pranimin tonë në UNESCO dhe asnjë vendim për kishat ortodokse serbe nuk duhet të plotësohet për të marrë vota në UNESCO, veç nëse kërkohet vota e Serbisë dhe Rusisë.

Pse?

Kosova ka ligj për liritë fetare që nga vitit 2006. Ka pasur shumë kritika për këtë ligj dhe pas disa tentativave për ta plotësuar ligjin e ri në vitet e fundit duket se ka pasur pengesa në proces dhe ligji nuk ka kaluar. Arsyeja kryesore e thirrjes për ligj të ri për liri fetare është mundësia e formimit të bashkësisë së re fetare, përnjohja e bashkësive fetare me status juridik, mundësia për të hapur llogari bankare, për të regjistruar pronë dhe lehtësuar aspekte të tjera logjistike. Ligji ekzistues nuk i rregullon disa aspekte logjistike. Megjithatë, gjërat e tilla rregullohen me ligje të tjera. Por, pavarësisht kësaj, tradita shqiptare e rregullon “hijen e kishës” (lexo: fesë) dhe një rregullim i plotë ligjor i aspekteve logjistike të fesë do të ishte i nevojshëm. Sepse fesë nuk i vyen vetëm liria; atë në Kosovë e ka. Fesë i vyen edhe ligja: hija, vorret, pronet e pasunija, puna e shërbesa. Megjithatë kjo është një punë që duhet shoshitur mirë jo vetëm mbi baza të disa disenjeve të ardhura nga BE-ja por edhe mbi baza të historisë së këtij vendi. Nuk do të hyj më thellë në këtë punë.

Kosova ka ligj për trashëgimi kulturore që nga viti 2006. Në këtë rast, ligji për trashëgimi kulturore është relativisht i mirë. Por, ky ligj është zhvlerësuar në një pikë: nga Aneksi V i Ahtisarit që kushtëzon pavarësinë e Kosovës me njohjen “speciale” të Kishës Ortodokse Serbe. Nga ky plan, pothuajse fjalëpërfjalë, ka dalë ligji specifik vetëm për Kishën Ortodokse Serbe i quajtur Ligji për Zonat e Veçanta të Mbrojtura dhe po ashtu nga ky ligj kanë dalë edhe Ligji për Hoçën e Madhe, Ligji për Qendrën Historike të Prizrenit dhe Ligji për Fshatin Zym. Ky i fundit sa për të thënë se po bëhet diçka edhe për shqiptarët katolikë e jo vetëm serbët ortodoksë; dhe e gjithë kjo është një klishe e imponuar. Prandaj, Ligji për Trashëgimi Kulturore ka mbetur vetëm për trashëgiminë e menaxhuar nga shteti dhe shqiptarët, ndërsa për serbët ka ligje specifike që dalin nga Plani i Ahtisarit.

Ndonëse mund të përmirësohet, dhe ka pasur përpjekje të vazhdueshme deri më tani, edhe ky ligj ekzistues rregullon trashëgiminë kulturore mjaft mirë. Përmirësimet dhe ambivalencat mund t’i rregullojë Ministria e Kulturës, përmes akteve nënligjore e udhëzimeve administrative, siç i ka rregulluar edhe në të kaluarën edhe së fundi, për disa aspekte e raste.

Megjithatë, kërkesa për ligj të ri është konsistente nga Kisha Ortodokse Serbe. Pse?

Le ta shqyrtojmë tutje: arsyeja kryesore është ngritja e statusit të “njohjes speciale” të Kishës Ortodokse Serbe, në “njohje superspeciale”, që në realiteti i bie: një Ahtisari + apo një tip “Vatikani” për Kishën Ortodokse Serbe. Kjo do të thotë se Kisha Ortodokse Serbe bën çfarë të dojë brenda pronave të saj, qofshin ato edhe arkeologjike.

Por, që të jemi të sinqertë, kjo nuk paraqet një problem nëse me këtë nënkuptohet praktikimi i fesë, prodhimi i rakisë, mbjellja e patateve brenda oborrit apo edhe organizimi i përleshjes së gjelave brenda oborrit të tyre. Menaxhimi i pronës u njihet edhe me ligj. Madje edhe restaurimi dhe konservimi i objekteve të tyre të kultit por edhe ndërtimi i objekteve të tyre të nevojshme për jetesë u është besuar nga institucionet përgjegjëse të Republikës së Kosovës për trashëgimi kulturore sikurse Ministria e Kulturës apo Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve. U janë dhëne leje të tilla me vite dhe madje janë shpenzuar miliona (mbi 13 milionë euro) për të restauruar kisha e manastire të serbëve që, fatkeqësisht, janë dëmtuar më herët. Në të gjitha matjet, shteti i Kosovës, del se ka qenë korrekt me Kishën Ortodokse Serbe dhe e ka ndihmuar atë, jo vetëm duke ia garantuar të drejtat dhe pronat por edhe duke shpenzuar buxhet shtetëror në konservimin e objekteve të kultit dhe lehtësimin e jetesës brenda e jashtë mureve të objekteve të tyre.

Por, kërkesa e Kishës Ortodokse Serbe që të “rikonstruktojë” kisha e manastire nga gërmadhat antike e mesjetare është kundër ligjit bazik për trashëgimi kulturore të Kosovës, ligjit specifik për Kishën Ortodokse Serbe që dalin nga Plani i Ahtisarit dhe kundër secilit parim të konventave ndërkombëtare përfshirë ato të UNESCO-s. Përmes kësaj Kisha dëshiron ta bëjë një “mur” të paprecedentë ligjor për “pronat e saj” dhe pastaj të kërkojë që çdo gërmadhë ku pretendohet se ka pasur “kishë ortodokse” (madje të gjitha që konsiderohen bizantine por edhe ato paleokristiane) të shpallet “zonë speciale” e Kishës Ortodokse Serbe dhe çdo gërmadhe e tillë të rikonstruktohet e të bëhet e kishë e re për “besimtarët serbë”. Kjo do ta rrezikonte shtetësinë e Kosovës, do ta ushqente mitin serb për Kosovën dhe do ta destabilizonte vendin e rajonin.

Nuk them se projektligji për trashëgimi kulturore nuk duhet të plotësohet-ndryshohet. Por, duhet të dihet se çfarë ligji për trashëgimi do të bëjë Kuvendi i Kosovës në këtë kohë kur Kisha Ortodokse Serbe kërkon status të Vatikanit dhe dëshiron që përmes precedentëve të “rikonstruktimit” të gërmadhave antike e mesjetare dhe cementimit të dispozitave të “diskrecionit të plotë special” në ligj të Kosovës të votuara nga kuvendarët shqiptarë të krijojë në mënyrë ligjore e legjitime statusin e vetë të “Vatikanit” dhe ta shantazhojë shtetin e Kosovës. Pra, si “vendimet për kishat ortodokse serbe”, si “ligji për trashëgimi kulturore” që përmenden nga ministri Hoxhaj, përfaqësues të qeverisë e “ekspertët e trashëgimisë”, se duhet marrë para se të anëtarësohemi në UNESCO, janë të panevojshme dhe nëse merren krye më vete dhe përkundër vendimeve të institucioneve përgjegjëse profesionale janë të rrezikshme për shtetësinë e Kosovës.

Të gjitha institucionet e shtetit duhet të punojnë që të zbatohet ligji ekzistues. Nëse hartohet ligj i ri duhet të hartohet në bazë të ligjeve ekzistuese. Ata që flasin për Plan të Ahtisarit duhet ta dijnë se Aneksi V i Planit të Ahtisarit që rrok trashëgiminë kulturore është kthyer në Ligjin për Zonat e Veçanta të Mbrojtura. Po ashtu, duhet të dihet se për të marrë leje për intervenim në asete apo “zona të mbrojtura” rreth tyre të listuara nën mbrojtje të shtetit, secila palë duhet të aplikojë në Institutin e Kosovës për Mbrojtje të Monumenteve dhe të vlerësohet nga njerëzit profesionistë të atij institucioni. Kjo nuk duhet të ndërrojë sepse vetëm institucionet profesionale që përfillin ligjin dhe kanë përgjegjësi trashëgiminë kulturore duhet marrë vendime të tilla. Kjo nuk duhet të jetë punë e një individi, kushdo qoftë ai, por punë e komisioneve speciale.

Institucionet përgjegjëse për trashëgimi kulturore, ndonëse janë ende të brishta në aspektin logjistik dhe kanë nevojë për përkrahje të madhe, kanë profesionistë fort të zotë në fushën e trashëgimisë kulturore të cilët e zbatojnë ligjin dhe e njohin fushën e trashëgimisë kulturore. Gabimet e mundshme ekzistojnë gjithkund por ne të gjithë duhet t’iu besojmë profesionistëve përgjegjës kur kemi ligje të cilat ekzistojnë dhe duhet t’i zbatojmë dhe po ashtu duhet t’iu besoj profesionistëve të sprovuar kur kemi nevojë të hartojmë ligje të reja.

Republika e Kosovës mund t’ia dalë edhe pa UNESCO. Anëtarësimi në UNESCO është fort i mirëseardhur. Por, nuk duhet të bëhen koncesione në emër të anëtarësimit në UNESCO dhe të cementohet një status special ligjor për Kishën Ortodokse Serbe, që shkon përtej Planit të Ahtisarit. Ligjet që kanë dalë nga Plani i Ahtisarit, ndonëse të papërputhshme me konventat ndërkombëtare për trashëgimi kulturore, janë ligje të Kuvendit të Kosovës dhe duhet të zbatohen për aq sa janë.

Interpretimi i tyre është pranuar nga Kisha Ortodokse Serbe deri së fundi kur nuk iu është lejuar të “rikonstruktojë” mbi gërmadha arkeologjike antike. Tani, Kisha Ortodokse Serbe kërkon që në ligjin e ri për trashëgimi kulturore, t’iu lejohet të jenë shtet brenda shtetit të Kosovës dhe të kenë diskrecion të plotë për të kërkuar secilën pronë që ka gërmadhë kishe a manastiri antik dhe për të rikonstruktuar secilën gërmadhë të tillë në kishë të re me zonë të mbrojtur me qindra hektarë. Për shembull: sipas Planit të Ahtisarit ka manastir ortodoks serb që ka zonë mbrojtëse prej 2 hektarëve dhe ka manastir që ka zonë mbrojtëse mbi 800 hektarë. Në atë zonë, sipas ligjit specifik për zona të veçanta të mbrojtura edhe “argëtimi i grupit” nuk duhet të ndodh. Kjo i bjen që tre pleq nuk mund të luajnë me fyell në fshatin e tyre sepse pengojnë sigurinë e manastirit, lëre më të ndërtojnë një shtëpi në tokën e tyre.

Për fund, dua të theksoj se as “ligji për trashëgimi kulturore” as “vendimet për kisha ortodokse serbe” nuk duhet ta pengojnë Kosovën për UNESCO. Kjo është vetëm alibi. Por, edhe nëse e pengojnë, Republika e Kosovës duhet të pres dhe të mos aplikojë në UNESCO.

Ajo kurrsesi nuk duhet të pranojë kushtet e Kishës Ortodokse Serbe, të cilat mund të vijnë nga të gjitha anët (si këshillë për Kosovën!) se kinse janë kushte për anëtarësim në UNESCO, as tani në lobim diplomatik, as nëse ka dialog brukselian për këto punë, as asnjëherë.