Transformimi i djaloshit që ishte lindur me varësi të drogës ka shokuar botën (FOTO)

Një postim në twitter i një gruaje rreth transformimit të kusheririt të saj nga një foshnje e kequshqyer, e lindur me varësi ndaj opiumit, në një foshnjë të shëndetshme, ka frymëzuar të tjerët që të shpërndajnë histori të ngjashme rreth të afërmve të tyre.

Blaine Hamilton, prindërit e të cilit janë në proces të adoptimit zyrtar të kushëririt të saj, Coleman, i tha Buzzfeed se familja e tyre është e “shokuar” nga mbështetja që kanë marrë në Twitter, transmeton Gazeta Shneta.

Hamilton, nga Teksasi, u tregoi burimeve të lajmeve se Coleman është kusheriri i saj më i afërm dhe se ai jeton me të qe 15 muaj. Hamilton ndau një sërë fotografish që dokumentonin luftën e tij me stenozën pilorike, një sëmundje e stomakut dhe muajt e rimëkëmbjes.

born w/ drug addicts as parents, neglected & weighing below birth wt @ 2 months old..then my family took him n & look @ him now #FinallyOurs pic.twitter.com/sj8t9hYctT

— Blaine Hamilton (@Valerie_Blaine) July 21, 2017