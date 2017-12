Transferimi më i bujshëm kuqezi? Mavraj te…

Pas Amrando Sadikut i cili pritet të transferohet në merkaton e janarit drejt Instambul Bashaksheirit, një tjetër lajm i bujshëm është duke qarkulluar në mediat turke.

Bëhet fjalë për mbrojtësin e Kombëtares, Mërgim Mavraj. Futbollisti shqiptar raportohet se ka arritur akordin me gjigandët e Fenerbahçes.

Në rast zyrtarizimi, Mavraj do të përfitonte 1,7 milionë euro në sezon në radhët e klubit turk, ku do të ishte shok skuadre me emra shumë të njohur të futbollit botëror si Van Persi, Dirar, Skrtel, Valbuena apo Kameni.

31-vjeçari do të bëhet futbollisti më i paguar shqiptar, duke kaluar edhe Shkëlzen Gashin, i cili përfiton 1.6 milionë euro.

Mavraj pritet të firmosë një kontratë tre vjeçare me Fenerbahçen.