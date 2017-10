Trajtimi i fytyrës në vjeshtë

Ditët e ftohta, të shoqëruara me erë dhe shi, nuk janë aspak të mirëseardhura për lëkurën tonë pas ditëve të nxehta të verës, dhe për këtë fytyra jonë ka nevojë për një trajtim të veçantë. Në fillim të vjeshtës është koha për të “ushqyer”, hidratuar dhe për të përgatitur fytyrën dhe trupin për muajt e ardhshëm, raporton Kosova.info.

Së pari, bëni një piling në mënyrë që lëkura juaj të përgatitet më mirë për të absorbuar preparatet të cilat i aplikojmë, dhe pastaj me kujdes e zgjidhni kremin e fytyrës më të përshtatshme për tipin e lëkurës suaj. Nëse fytyra juaj është e yndyrshme, normale apo e kombinuar, më së miri aplikoni një hidratues dhe preparate jo të yndyrshme. Nëse është e thatë dhe e ndjeshme, atëherë ju përshtaten kremi të pasura me vaj dhe përbërës ushqyes.

Është e rëndësishme që fytyrën, qafen dhe pjesën rreth qafës ta freskoni me aplikimin e një maske. Më së miri përdorni diçka që është e lehtë për tu aplikuar dhe përgatitur.

Lëkura do të jetë e ndritshme dhe e butë në të prekur, kur ju përzini një lugë tërshërë me ujë, shtoni riska molle dhe një lugë çaji me vaj bajamesh. Këtë përzierje e aplikoni në fytyrë dhe e shpërlani pas 30 minutash.

Po ashtu, edhe pse dielli nuk është i fortë, ju prapë se prapë duhet të aplikoni krem me faktor UVA dhe UVB për ta mbrojtur atë. /KI/