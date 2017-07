Trajneri i ri i Kombëtares Christian Panucci vjen sot në Shqipëri, nesër firmos kontratën

Duket se është zgjedhur trajneri i ri i Kombëtares. Burime për “BalkanWeb” pranë Federatës Shqiptare të Futbollit bëjnë me dije se trajneri i ri i Shqipërisë Christian Panucci do të mbërrijë sonte në mbrëmje në Shqipëri nga Roma.

Të njëjtat burime saktësojnë se nesër paradite në orën 11:00 Panucci do të bëjë dhe prezantimin në një konferencë të posaçme në zyrat e FShF-së. Panucci ka rënë dakord për detajet e kontratës, e cila do të nënshkruhet nesër dhe do të zgjasë për 28 muaj. Ky është dhe afati i përfundimit të eliminatoreve për Europianin 2020.