Trajkoviq: Serbet të bëjnë koalicion me Kurtin, jo me Haradinajn

“Për serbët e Kosovës, koalicioni me Albin Kurtin që ka duart e pastra, është shumë më i pranueshëm, se ai me Ramush Haradinajn”.

Kështu ka thënë për Zërin e Amerikës Momçillo Trajkoviç nga Forumi nacional serb.

“Ndonëse politika e Kurtit është e papranueshme, mjaft radikale, në proceset e mëtejme, me kompromiset që Kurti do të bëjë, koalicioni me të do të ishte më i dobishëm për Kosovën dhe serbët, se ai me Haradinajn”, ka nënvizuar Trajkoviq.