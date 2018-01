Trajkoviq: Radojçiq vendos për jetë e vdekje në Mitrovicë të Veriut

Ish-deputetja serbe në Kuvendin e Kosovës, Rada Trajkoviq, në një intervistë për emisionin “Interaktiv” të KTV-së, ka thënë të ketë dëgjuar se përfaqësuesit e shteteve perëndimore takohen me Milan Radojçiqin për shkak se e shohin si një person që vendos për jetë e vdekje në Mitrovicën e Veriut.

Trajkoviq ka thënë se habitet se si një person me prapavijë mafioze siç është Radojçiq shërben si ndërmjetësues mes Qeverisë së Prishtinës dhe Beogradit. Në emisionin “Interaktiv” të KTV-së, ish-deputetja e Kuvendit të Kosovës, ka thënë se nuk pret që vrasja e Oliver Ivanoviqit të zgjidhet me qeveritë aktuale të Kosovës dhe të Serbisë.

“Kam dëgjuar se te ai shkuan edhe gjermanët edhe të gjitha shtetet që janë këtu. Më doli rastësisht kjo me gjermanë por përfaqësuesit e shërbimeve të ndryshme sepse e kishin identifikuar si njeri që vendos për jetë e vdekje në këtë territor, që i takon të them ashtu qarqeve nëntokësore, për të mos thënë më ashpër mafisë, që përndryshe siç e dini edhe Ramush Haradinaj këtë nuk e fshehur se për problemet e serbëve në Kosovë ai flet edhe me Radojçiqin e që ishte lidhja edhe mes institucioneve legale të Haradinajt apo Qeverisë së Kosovës dhe Beogradit, meqë Haradinaj ankohej se nuk kishte kontakte me Beogradin”, ka thënë Trajkoviq.

“Pastaj habiteni që një njeri me sfond të këtillë mund të jetë ndërmjetësues i institucioneve legale nga të dyja anët e linjës administrative e ndoshta dëshira ime do të ishte që në fund të hetimit të ndihmuar nga bashkësia ndërkombëtare… Jo, dua të them që nuk pres të zbulohet vrasja derisa të mos bien të dyja qeveritë edhe në Prishtinë edhe në Beograd. Sepse nëse ai ishte ndonjë lidhje mes tyre, atëherë vetëm ashtu mund të fillojë të shtjellohet rasti i Ivanoviqit. Dhe në Serbi të gjitha atentatet zbuloheshin pas rënies së qeverive dhe ka rëndësi të madhe të vritet Ivanoviqi sepse kjo u desh të ishte operacion shumë i organizuar dhe i përgatitur”, ka theksuar ajo.

Çfarë e kishte këshilluar Trajkoviqi Ivanoviqin pak para vrasjes së tij

Ish-deputetja serbe në Kuvendin e Kosovës, Rada Trajkoviq, ka folur për takimin e fundit që kishte me Oliver Ivanoviqin, i cili u vra më 16 janar në Mitrovicë, para selisë së partisë së tij.

Në emisionin “Interaktiv”, Trajkoviq ka thënë se e kishte këshilluar Ivanoviqin që të mos kandidonte për kryetar të Mitrovicës Veriore pasi kishte mundësi që ta vrasin.

“Po, më ka befasuar [vrasja e Ivanoviqit] pavarësisht të gjithave që i di për veriun e Kosovës. Marrë parasysh rëndësinë e Oliver Ivanoviqit dhe edhe për faktin se ishte i njohur jo vetëm mes serbëve në Kosovë, banorëve të këtij territori por edhe në rajon e globalisht dhe nuk prisja vërtet që diçka e këtillë mund t’i ndodhë një njeriu të këtij niveli”, ka thënë Trajkoviq.

“Unë me Oliverin u dëgjova pak para zgjedhjeve dhe isha kundër që ai të garonte. I kam thënë se ‘ke paguar çmim të lartë atëherë kur dole në zgjedhjet e shkuara’ dhe gjithmonë besoja se arrestimi i tij ndërlidhet ngushtë me fuqinë e tij në garë për kryetar të Komunës së Mitrovicës dhe se ishte rendi që të ishte me familje, me motrën e tij, e cila është më të vërtetë e lidhur me të, me djemtë e tij, me Bogdanin e vogël, me bashkëshorten e tij”, ka treguar ish-deputetja për bisedën që ka pasur me Ivanoviqin për kandidim.

“Ata vuanin shumë shkaku i tij dhe nuk ishte momenti që të ‘hysh në konflikt të ri’. Ai më tha: ‘se e di që kjo ishte kështu por unë s’mund ta turpëroj askënd të dal qyqar që të mos dal më e të fshihem nga ata që s’më duan e të më bëjnë diçka të keqe’. Unë natyrisht i thash se mund ta vrasin, i thash këtë, por ai u përgjigj se nëse duan ta vrasin, do ta bëjnë gjithsesi dhe kjo për mua nuk është çështje. Dhe herën e fundit për Krishtlindjen ortodokse këmbyem urimet, ai më dërgoi ‘buzëqeshje’ dhe gjithmonë më quante Rajka e mua kjo nuk më pëlqen. Më uroi Krishtlindjen. Kjo ishte e fundit”, ka treguar ajo.

Trajkoviq ka bërë thirrje në përfshirjen e FBI-së në hetimet për vrasjen e Ivanoviqit, por sipas saj, të gjithë ndërkombëtarët komunikojnë me Milan Radojçiqin.

“Epo, dua të besoj që e vërteta do të vijë me ndihmën e njerëzve normalë, serbë e shqiptarë, që duan profesionalisht të ndihmojnë e janë të vendosur, ndonëse edhe ata në sistem do të mund të fshijnë gjurmët. Por më së shumti do të besoja nëse FBI-ja do të përfshihej dhe përfaqësuesit ndërkombëtarë, ndonëse edhe ata dyshojnë në atë në të cilin të gjithë dyshojmë dhe edhe ata komunikuan me z. Radojçiq dhe shpesh ishin në kontakt me të edhe përfaqësues të Gjermanisë dhe të gjitha shteteve që funksionojnë në këtë territor. Publikisht apo fshehurazi”, ka thënë Trajkoviq.