Top Modelja e Kosovës në El Gouna në syrin e të gjithëve (Foto)

Në El Gouna të Egjiptit po mbahet “Top Model of the World” dhe Kosova po përfaqësohet nga Top Modelja e njohur Nora Muja, që është femra që e meriton më së shumti fashon me mbishkrimin Kosova, kjo për shkak të pamjes, por edhe karakterit e ngritjes së saj intelektuale, shkruan “Kosovarja”.

Bukuroshja po bënë një përfaqësim të denjë dhe po e shijon në maksimum këtë eksperiencë.

Kosovaret po presin lajmin e mirë, që kurora e më të bukurës të përfundoj në kokën e Nores.

Më poshtë disa nga fotot e Nora Muja në “Top Model of the World”/Kosovarja/