Ditën e sotme pushuesit në plazhin e Velipojës janë përballur me një situatë të rëndë dhune. Një i ri 20-vjeçar nga Shkodra me iniciale S.P ka ndjekur ish të dashurën e tij 21 vjeç në plazhin e Velipojës dhe ka nisur të ushtrojë dhunë fizike mbi të duke e goditur me grushta.

Nuk dihen ende arsyet që kanë shtyrë të riun drejt një akti të tillë dhune, por policia ka arrestuar shtetasin në fjalë./newsbomb