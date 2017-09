Tirana prezanton mesfushorin nga Gana

Hardy Binguila zyrtarisht bardheblu.

Hardy Binguila eshte prezantuar sot ne ambientet e klubit duke u veshur zyrtarisht bardheblu. Mesfushori i talentuar nga Kongo ka marre numrin 10 ne fanelle pasi ka nenshkruar per tre vitet e ardhshme si lojtar i Tiranes. Binguila dje eshte bashkuar me skuadren ne stervitje dhe kete fundjave do te jete i gatshem per trajnerin Ze Maria.

“Jam i lumtur qe jam ketu dhe per aventuren e re. Tirana eshte nje klub i madh. Merveil me ka treguar per atmosferen e mire, futbollin cilesor dhe atmosferen qe krijojne tifozet. Mezi pres te luaj dhe premtoj me te miren time”.