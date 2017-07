Tirana mirëpret sonte karvanin e supermakinave luksoze, kryeqyteti në festë

Tirana do të mirëpresë mbrëmjen e sotme panairin e karvanit të automjeteve Gumball 3000 që do të zhvillohet nga ora 20:00 në sheshin “Nënë Tereza” dhe do të vijojë deri në 6 korrik.

Eventin e ka përshëndetur dhe kryeministri Rama në një postim në fb, duke e konsideruar mjaft të rëndësishëm për promovimin e Shqipërisë turistike.

150 supermakinat luksoze të drejtuara nga persona VIP të artit, muzikës, biznesit, pritet të mbërrijnë në orën 19:00 e do të qëndrojnë deri nesër paradite.

DJ me famë botërore Afrojack është pjesë e karvanit dhe pritet të ketë një performancë surprizë në mesnatë.