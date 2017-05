Gazetari britanik Tim Juda, i cili merret me Ballkanin, konsideron se në rast se kryeministër i Serbisë do të jetë Ivica Daçiq, ndërsa kryeministër i Kosovës Ramush Haradinaj, atëherë së shpejti do të mund të pritej një dialog interesant.

“Është mundësi reale që Daçiq së shpejti të bëhet kryeministër i Serbisë, ndërsa Haradinaj i Kosovës”, ka thënë Juda në llogarinë e tij në rrjetin shoqëror Twitter.