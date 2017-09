Tifozi i vogël i Juves merr dhuratë fanellën e Interit (Video)

Nëse keni menduar ndonjëherë se sa i thellë është rivaliteti mes tifozerisë së dy klubeve italiane, Juventusit dhe Interit, mjafton ta shikoni reagimin e djaloshit në video.

Në ditëlindjen e tij familjarët i ofrojnë si dhuratë fanellën e Interit ndërsa vogëlushi reagon në mënyrën më fantastike.

Por e gjitha ishte pjesë e surprizës pasi më vonë tifozi i ri i Juves merr fanellën e klubit të tij të dashur.

A little Juventus fan gets an Inter jersey for his birthday…he was not happy 😂 pic.twitter.com/pGcz31zhyp

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) September 18, 2017