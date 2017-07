Thyen rekord botëror, formon klasën e palestrës me 3800 njerëz (Foto)

Joe Wicks, i njohur si “Trajneri i trupit”, ka rritur që të hyjë në Librin Gines duke shënuar një rekord botëror për klasën më të madhe të palestrës të mërkurën në mbrëmje.

Ai përfundoi një stërvitje 30 minutëshe HIIT (trajnim me intensitet të lartë) së bashku me 3804 njerëz në temperaturën 290C në Hyde Park të Londrës.

Të drejtuar nga Wicks, njerëzit realizuan stërvitjen të përbërë nga grushtime, squat, pompa etj.

“Kur pashë gjithë ata njerëz, në fillim u nervozova,”-ka thënë trajneri i palesterës për The Sun. “Është ndjesi e mrekullueshme të shikosh gjithë ata njerëz të mbledhur nga e gjithë bota.’