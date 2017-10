Thomas Strakosha, gati javën e ardhshme (Video)

U detyrua të lërë para kohe grumbullimin e Kombëtares Shqiptare, por për fat dëmtimi nuk do ta penalizojë Thomas Strakoshën në Serine A me Lazion. Ai që sqaron situatën e portierit të Kombëtares kuqezi është vetë koordinatori i stafit mjekësor të Lazios, Fabio Rodia, që u shpreh për kanalin zyrtar të klubit se Strakosha bashkë me Lukakun janë kthyer në Formello, qendrën stërvitore të bardhekaltërve dhe për Strakoshën bëhet fjalë për një lodhje të thjeshtë muskulore në pjesën e kofshës dhe mendohet se do të jetë gati që javën e ardhshme me Lazion që do të përballet me Juventusin.

Ndërkohë mediat italiane ndërsa i kushtojnë vëmendje Strakoshës, portierit që garanton të ardhmen te Lazio, nuk harrojnë të vënë në dukje dhe trashëgiminë e tij, duke kujtuar se është djali i portierit ikonë të Kombëtares Shqiptare, Foto Strakosha, të cilit Corriere Dello Sport i ka marrë dhe një intervistë në të cilën ish kapiteni i Shqipërisë do të ndiqte gjurmët e tij. “Kur ishte 15 vjeç kuptova që Thomas kishte cilësitë për t’u bërë një portier i fortë, i nivelit të lartë, – tregon Foto duke shtuar, – E kuptova mbi të gjitha nga dëshira e tij, nga profesionalizmi që shprehte që në atë moshë. Donte të flinte shpejt, të ushqehej shëndetshëm dhe të stërvitej më shumë se të tjerët. Nga këto aspekte kuptova që mund t’ia dilte ti kthente në realitet ëndrrat e tij”.

Më tej Foto Strakosha, portieri që ka luajtur plot 73 ndeshje me Kombëtaren Shqiptare, shprehet se prej tre muajsh familja është bashkuar me Thomas në Romë ku nuk mungon ta këshillojë shpesh 22-vjecarin për futbollin, por natyrisht bashkëbisedojnë edhe për shumë gjëra të tjera. /ss/