“Thirrjet për ndërkombëtarizimin e vendeve të shenjta myslimane janë deklaratë lufte”

Ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite i ka quajur kërkesat e Katarit për ndërkombëtarizim të pelegrinazhit të haxhit, një deklaratë për luftë.

Adela al-Jubeir për televizionin Al Arabyia ka thënë se ‘kërkesat e Katarit për ndërkombëtarizimin e vendeve të shenjta janë agresive dhe një deklaratë e hapur për luftë’, transmeton portali arbresh.info

Megjithatë sipas Reuters mbetet ende e paqartë nëse Katari ka bërë një kërkesë të tillë.

“Ne rezervojmë të drejtën për t’iu përgjigjur kujdo që punon drejt ndërkombëtarizmit të vendeve të shenjta”, ka shtuar ai.

Komentet e Ministrit të Jashtëm të Arabisë Saudite nuk janë komentuar nga Katari.

Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Egjipti dhe Bahreini kanë lëshuar më parë një listë me 13 kërkesa për Katarin, ku përfshihet kufizimi i mbështetjes së saj për Vëllazërinë Myslimane, mbylljen e kanalit Al Jazeera me bazë në Doha, mbylljen e një baze ushtarake turke dhe prishjen e marrëdhënieve me Iranin.

Ministrat e Jashtëm të katër vendeve kanë deklaruar se janë të hapur për dialog me Katarin, nëse ai tregon gatishmëri për të plotësuar kërkesat e tyre.