Thiago Motta firmos edhe për një tjetër vit me PSG

Thiago Motta ka zgjatur me një vit bashkëpunimin me klubin e Paris Saint Germain-it. 34-vjeçari ka rënë dakord për një marrëveshje e cila do ta mbajë atë në “Parc des Princes” edhe për sezonin 2017-2018.

Motta ishte përfolur për një rikthim në Serie A pasi t’i përfundonte kontrata me skuadrën parisiene, me Genoa-n klubin që i kishte bërë një ofertë. Megjithatë ish-lojtari i Barcelona-s, ka thënë se është i kënaqur për këtë zgjatje të aventurës me PSG-në.

“Është një kënaqësi e madhe të zgjas kontratën me PSG-në. Kam një histori të veçantë me këtë klub i cili më ka dhënë shumë besim këto pesë vitet e fundit. Aventura do të vazhdojë dhe unë jam shumë i lumtur. Do të vazhdojmë të jemi konkurrentë, të japim maksimumin dhe të shkojmë sa më larg të jetë e mundur në kompeticionet ku marrim pjesë”, u shpreh lojtari.

Edhe presidenti Al-Khelaifi shtoi: “Jemi shumë të kënaqur që zgjatëm bashkëpunimin me Thiago-n. Ai është një element shumë i rëndësishëm i skuadrës dhe përvoja e tij është shumë e çmuar për ekipin dhe mbështetësit tanë. Ai është padyshim një nga ata që kanë kontribuar shumë në rritjen e PSG-së, si në Francë ashtu edhe në fushën ndërkomëbtare”.

Motta ka fituar katër tituj të Ligue 1, katër Kupa të Ligue 1 dhe Tre Kupa të Francës që kur u largua nga Inter-i në 2012-n.